IRAPURU: Prefeito e diretor de esportes recebem sugestões para a reforma do estádio

Uma reunião realizada com esportistas irapuruenses convidados pela diretoria de esportes e juventude, o prefeito e o diretor apresentaram um projeto que prevê a utilização do Estádio Municipal para diferente modalidade de futebol.

O objetivo da reunião foi receber sugestões dos atletas e dirigentes sobre as obras no Estádio Municipal.

De acordo com o projeto apresentado, o campo poderia ser utilizado com tamanho oficial e tamanho adaptado para futebol society com gols móveis.

Ainda, de acordo com o projeto, contaria com nova arquibancada, estaciona mento, vestiários e pista de caminhada/cooper ao redor do campo.

Grande parte dos presentes solicitou que fosse mantido o gramado com tamanho oficial, para a disputa de amistosos e torneios de futebol tradicional, visando a história esportiva do município que foi toda construída em campos grandes – nas disputas de 11 contra 11.

Para a reforma do Estádio, deve ser utilizado um recurso no valor de R$ 400 mil destinado pelo Governo do Estado por intermédio do deputado Mauro Bragato e também recursos próprios do município.

(Com informações do Jornal A Voz)