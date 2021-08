Corpo de homem encontrado esquartejado e sem cabeça é identificado

Ainda conforme informou a funerária, a identificação foi feita por exame de perícia, através de impressões digitais.

O reconhecimento do corpo foi feito por uma irmã da vítima.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, que informou que as investigações são sigilosas e não se manifestou sobre o caso.

As apurações continuam para identificar as circunstâncias e a autoria do crime.