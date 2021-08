Família procura a polícia por enterrar bebê errado após hospital em troca de corpos

No dia seguinte, porém, o Hospital Regional entrou em contato com a sogra de Isadora informando que corpo que o hospital apresentou como sendo de Maitê, na verdade, era outro bebê, um natimorto de 20 semanas que a mãe não quis identificar e que deixou para o hospital.

No fim da manhã desta quarta-feira, Isadora recebeu o corpo de sua filha, que foi enterrado no Cemitério Municipal da cidade por volta de 14h30. Ela explicou que o caixão com o corpo do outro bebê foi enterrado numa área especial do próprio cemitério destinada a bebês sem identificação.