Polícia Civil de Lucélia identifica motociclista que fugiu após atropelar menino de 10 anos

A Polícia Civil de Lucélia esclareceu a autoria do atropelamento a um menino de 10 anos, ocorrido na tarde desta quinta-feira (26) na Rua Paschoal Micali, na Vila Cayres. O garoto foi atropelado e o condutor do veículo envolvido – um moto – deixou o local, sem prestar socorro.

Com ferimentos graves, o menino foi socorrido pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros de Adamantina, encaminhado inicialmente à Santa Casa de Lucélia, para atendimento, onde foi estabilizado. Diante do quadro, que exigiu uma abordagem mais complexa, foi transferido para Marília, ainda na quinta-feira, onde está internado na UTI do Hospital Materno-Infantil do Hospital das Clínicas.

O quadro de saúde da criança continua grave. Em contato com a mãe do garoto na manhã desta sexta-feira (27), que acompanha o menino em Marília, Rosi Frésca, ela disse que seu filho sofreu traumatismo craniano hemorrágico, está com costelas quebradas e lesão no pulmão, e ontem enfrentou três paradas cardíacas. “O caso do meu filho é muito delicado, muito grave, e eu conto com as orações de todo mundo”, disse. “Deus quiz ele junto de mim. Estamos aqui rezando e orando por ele”, completou, emocionada. Hoje, é aniversário dela.

Polícia Civil esclarece o caso: condutor não era habilitado

O acidente foi registrado pela Polícia Militar, e também junto à Delegacia da Polícia Civil de Lucélia. Nesta sexta-feira pela manhã, segundo apurou o AQUI LUCÉLIA, a autoria do atropelamento foi esclarecida pela equipe de investigação da Polícia Civil local, dirigida pelo delegado Yuri Munhoz Silveira.

De acordo com a autoridade policial, nesta sexta-feira ele e um investigador foram até a casa do suspeito, identificando o imóvel e a moto envolvida no acidente. Em contato com os genitores do autor do atropelamento, eles informaram ao delegado que o mesmo se ausentou do local do acidente e com medo de ser linchado.

Ainda de acordo com o delegado, o autor do atropelamento não seria habilitado. “Já foi identificado e responderá por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, por fuga de local de acidente e por não possuir habilitação”, detalhou Yuri.

O caso será apurado em inquérito policial. Ontem, após o acidente, a Polícia Científica foi acionada para a produção de laudo pericial sobre o local do atropelamento. Laudos sobre a situação da vítima também deverão ser juntados ao inquérito.