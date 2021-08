AJUDE A PM A AJUDAR VOCÊ: Lei Maria da Penha

No mês em que a Lei Maria da Penha celebra os seus 15 anos de existência, o Grupo Folha Regional (Jornal TV e Site) através da TV Folha Regional preparou um vídeo que fala sobre a data e as ferramentas de denúncia de agressores.

A Soldado PM Elizângela, que compõe o efetivo do 4º Grupamento Policial de Flórida Paulista, foi a escolhida para explanar o assunto em um vídeo curto e que traz todas as informações que as mulheres precisam para se protegerem.

A Campanha “Ajude a Polícia Militar a ajudar você” é uma iniciativa do Grupo Folha Regional juntamente com o 25º Batalhão da Polícia Militar e em Flórida Paulista tem o empenho do Sargento PM D’Aquino em uma série de vídeos que vão levar a informação de qualidade para a população da Cidade Amizade e região.

CONFIRA O VÍDEO COM A SOLDADO PM ELIZÂNGELA