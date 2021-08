Comprovante no Poupatempo Digital é oficial para todos os cidadãos vacinados em SP

O aplicativo Poupatempo Digital, o oficial do Governo de São Paulo, reúne em um único lugar os serviços públicos do Estado, oferecendo aos cidadãos de todos os 645 municípios paulistas a possibilidade de obter de forma gratuita, prática e segura a versão digital da carteira de vacinação contra a Covid-19, para comprovar a imunização com a primeira e segunda dose.

Com a retomada das atividades sociais e comerciais, graças ao avanço da vacinação em São Paulo, empresas e estabelecimentos passam a solicitar a apresentação de um comprovante da imunização contra a Covid-19, o que pode ser feito de maneira simples pelo celular. Só este ano, já houve mais de 1,2 milhão de acessos à carteira de vacinação digital que além de oficial respeita todas as práticas de segurança previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O banco de dados do Estado, com as doses aplicadas pelos municípios e registradas na plataforma VaciVida, ficam armazenados no Data Center da Prodesp, empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, responsável pela administração do programa Poupatempo, e só são encaminhados ao Governo Federal para abastecer o sistema do Ministério da Saúde.

Atualmente com 120 opções e a facilidade de poder acessado na palma de mão, 24 horas por dia, quando e onde quiser, o Poupatempo Digital disponibiliza três funcionalidades da vacinação: o pré-cadastro, acesso à carteira digital e o certificado de vacinação.

O diretor da Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo que administra o Poupatempo -, Murilo Macedo, explica o objetivo da integração das funcionalidades da vacina no aplicativo.

“O Poupatempo é reconhecido por reunir serviços de diferentes esferas do setor público, estaduais e municipais, em um único lugar, com eficiência e respeito ao cidadão, seja de forma física ou digital. Pelo celular, o usuário de qualquer região encontra tudo o que precisa com comodidade, autonomia e confiabilidade, sabendo que suas informações pessoais estão seguras. Com a carteirinha de vacinação não é diferente. Ela é um documento importantíssimo, o passaporte dos dias de hoje, e o programa facilita esse acesso. As pessoas precisam instalar apenas um app para ter o certificado de vacinação, solicitar segunda via de CNH, agendar para fazer o RG, emitir boleto da CDHU ou até mesmo consultar o saldo da Nota Fiscal Paulista”, explica Murilo Macedo, Diretor da Prodesp.

Baixando o aplicativo Poupatempo Digital, disponível gratuitamente tanto na Google Play quanto na App Store, o usuário pode acessar as mesmas informações descritas no documento físico, entregue no posto, no momento na vacinação. O app permite ainda validar o certificado de vacinação, através do QR Code ou do código do certificado, ambos contidos na versão digital da carteira.