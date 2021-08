FLÓRIDA: Antiga Usina Floralco tem contrato de arrendamento divulgado para possível reativação

Com informações da Datagro, ao Portal Nova Cana, foi noticiado que a Usina Bioenergia de Lucélia, possui um contrato de arrendamento com a antiga usina Floralco, em Flórida Paulista, válido até 2038.

De acordo com a informação, há opção de compra ou de rescisão do contrato, sem ônus. A usina Floralco e propriedades rurais foram arrematadas em um leilão realizado em agosto de 2019, com um lance de R$ 53.989.738,87, por um grupo de São Carlos (SP).

O empresário que adquiriu a antiga Usina, Fernando Pereira Lopes, em entrevista ao Folha Regional, no ano passado, confirmou a intenção de colocá-la em funcionamento novamente.

Desta forma o arrendamento da usina visa garantir a viabilidade técnica de reativação da antiga Usina Floralco e a notícia gerou grande repercussão em Flórida Paulista.

Em recuperação judicial desde 2010, a empresa teve a falência decretada pela vara única do Foro de Flórida Paulista em julho de 2017.

O parque industrial da Usina Floralco se encontra em estado de conservação compatível com seu tempo de paralisação.

A usina tem instalações destinadas à produção de açúcar, etanol e levedura, com produções aproximadas de 12.000 sacos de açúcar dia (600 tons/dia), 360 m³/dia de etanol e uma fábrica de levedura com capacidade para 20 toneladas/dia.

A capacidade de moagem é de aproximadamente 2.500.000 toneladas, com produção de açúcar de 135.000 toneladas e a produção de etanol de 115.000 m³.

Segundo a empresa leiloeira, a maior moagem apresentada na unidade foi a safra 2009/10, quando processaram 2.462.902 toneladas de cana.