Osvaldo Cruz vence o Grêmio Prudente no Brenão

O Osvaldo Cruz foi “cirúrgico” como se constuma dizer em casos assim no futebol. Eficiente no segundo tempo, a equipe venceu o Grêmio Prudente por 2 a 0, neste domingo (29), jogando em casa no Estádio Brenão. Foi a primeira vitória do Azulão nesta edição do Campeonato Paulista da Segunda Divisão (quarto patamar estadual). Já o Grêmio Prudente segue ainda sem vencer. Os gols da vitória foram marcados por Maranhão e Cristiano.

Primeiro tempo

Osvaldo Cruz e Grêmio Prudente fizeram um primeiro tempo caracterizado pela alternância de um eventual domínio. Por um lado, os gremistas só não foram mais eficientes naquele período devido ao grande número de passes errados. A melhor chance prudentina foi com Neto Acará, batendo cruzado. Kaleb espalmou. Já o Osvaldo Cruz apostou nas jogadas com Maranhão, pela esquerda. Entretanto a melhor chance saiu pelo outro lado. David bateu cruzado também, e a tentativa passou perto da trave direita de Lucas Wingert.

Segundo tempo

O Osvaldo Cruz voltou do intervalo indo para cima e conseguiu seu primeiro gol logo no comecinho. Em escanteio batido por Hiago, a sobra ficou Maranhão, que bateu no ângulo de Lucas Wingert. No momento em que o Grêmio era melhor, Cristiano aproveitou o contra-ataque e bateu na saída do goleiro. Os visitantes voltaram a errar passes, e os cruzamentos, na maioria das vezes, terminaram nas mãos de Kaleb. Teve pressão, mas com muito mais vontade do que qualquer outra coisa. E, na base dessa mesma vontade, a defesa do Azulão levou a melhor até o apito final.

Quarta tem mais

O Osvaldo Cruz joga em casa novamente na quarta-feira (1º), às 15h, contra a Santacruzense. O Grêmio Prudente também atua como mandante, recebendo o Assisense, na mesma data e horário, no Prudentão. A quarta rodada do Grupo 2 é fechada com Vocem e XV de Jaú se enfrentando em Assis, ainda na quarta, às 15h.