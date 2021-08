SP atinge menor média diária de novas internações por COVID-19 de toda a pandemia

O Estado de São Paulo chegou à menor média diária de novas internações por COVID-19 de toda a pandemia nesta semana, com 740 hospitalizações por dia, indicando uma queda de 11,9% em relação à semana epidemiológica interior. Esse número chegou a ser 4,5 vezes maior no pico da segunda onda, chegando à 3.381 na média do início de março.

Como resultado da campanha de vacinação e da manutenção de medidas preventivas mesmo com a retomada total das atividades econômicas, desde o último final de semana, os indicadores atuais estão entre os menores números já vistos no decorrer de todo o monitoramento feito pelo Governo do Estado de São Paulo. Também foi alcançada a menor média diária de novos óbitos do ano, com 188 nesta semana e uma queda de 20,7% em relação à anterior. Até então, a média mais baixa havia sido registrada em meados de janeiro. O número foi quatro vezes maior entre a segunda e terceira de março, marcado por recordes nos indicadores. Pela primeira vez em 2021, os novos casos também chegaram a uma média diária inferior a 6 mil, registrando 5.865 nesta semana, com um declínio de 8,4% comparando-se à semana epidemiológica antecedente. Essa média chegou a ultrapassar 17,6 mil no final de maio. Entre 17 de janeiro e 29 de agosto, o Estado de São Paulo aplicou 49,88 milhões de vacinas contra COVID-19 e já alcançou 97,11% de todos os adultos com pelo menos uma dose de vacina, sendo que quase metade já possui esquema vacinal completo (a cobertura total é de 47,23%). Os dados são do Vacinômetro, extraídos às 12h45 deste domingo.