SP inaugura ETEC em Teodoro Sampaio e entrega ETE em Presidente Venceslau

O Vice-Governador Rodrigo Garcia realizou neste sábado (28) uma série de entregas em Teodoro Sampaio, Mirante do Paranapanema e Presidente Venceslau, na região de Presidente Prudente. Os investimentos do Governo do Estado nas áreas de educação, saneamento básico, regularização fundiária, habitação, infraestrutura e assistência social somam mais de R$ 100 milhões.

“Inauguramos obras e fizemos anúncios importantes, que contribuem para o desenvolvimento dos municípios e do estado de São Paulo. Agora é momento de investir para que São Paulo continue sendo a locomotiva do país. São Paulo é o primeiro estado que começou a vacinar, o primeiro que está concluindo a vacinação e é o primeiro estado que apoia a retomada econômica”, disse Garcia.

Em Teodoro Sampaio, Rodrigo Garcia inaugurou o novo prédio da Escola Técnica Estadual (Etec) Professora Nair Luccas Ribeiro. Construída com recursos do Governo do Estado e do Programa Brasil Profissionalizado pelo convênio com o Ministério da Educação, o valor total da obra é de mais de R$ 15 milhões.

O terreno doado pela prefeitura tem área de mais de 14 mil metros quadrados. Os mais de 5 mil metros quadrados de área construída estão divididos em dois pavimentos, com 10 laboratórios (2 de informática, 1 de microbiologia, 1 de ciências, 1 de produtos não alimentícios, 3 de processamento de produtos e 2 para atividades de multiuso), auditório com capacidade para 190 pessoas, 9 salas administrativas e quadra poliesportiva, entre outros ambientes.

A unidade oferece cursos técnicos de Administração, Agroindústria, Agronegócio, Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio, Marketing, Recursos Humanos, no Ensino Médio Regular e no Ensino Médio com ênfase em Linguagem, Ciências Humanas e Sociais.

Creche escola

A 154ª creche escola da atual gestão foi entregue em Mirante do Paranapanema pelo Programa Creche Escola. A construção da unidade foi realizada graças ao investimento de mais de R$ 1,6 milhão da Secretaria da Educação em parceria com a prefeitura local.

O Centro de Educação Infantil Profª Maria Neuzisse de Vasconcelos tem capacidade para atender 150 crianças de 0 a 5 anos. O prédio possui salas pedagógicas, berçários com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de serviço. A unidade também respeita todas as normas de segurança e de acessibilidade.

Desde a sua implantação, em 2011, foram entregues 485 unidades dentro do Programa Creche Escola e outras 136 estão em execução. Na região de Mirante do Paranapanema, foram inauguradas 4 unidades e outra unidade está em obras, com previsão de 150 novas vagas.

Regularização Fundiária