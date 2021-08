Covid: 61,1 milhões de brasileiros completam vacinação, 28,67% da população

O Brasil atingiu hoje a marca de 61,1 milhões de pessoas com vacinação completa contra a covid-19. A segunda dose ou a dose única de imunizante foi aplicada em 61.166.920 brasileiros, o equivalente a 28,67% da população do país. O levantamento é do consórcio de veículos de imprensa, do qual o UOL faz parte, com base nas informações fornecidas pelas secretarias estaduais de saúde.

Nas últimas 24 horas, 802.869 brasileiros concluíram o ciclo vacinal. No mesmo período, 905.115 habitantes receberam a primeira dose. Até o momento, há 130.019.681 vacinados parcialmente no Brasil, o equivalente a 60,95% da população.

Na soma de primeira, segunda e única, foram aplicadas 1.707.984 doses de vacina nas últimas 24 horas no país.

Mais de 70% da população do estado de São Paulo já tomou a primeira dose de imunizante: 71,74% dos habitantes locais.

Os estados com a maior proporção de pessoas com vacinação completa são Mato Grosso do Sul (43,72%), São Paulo (36,47%) e Rio Grande do Sul (34,9%).