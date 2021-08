DRACENA: Prefeito André Lemos apresenta pedido de construção de trevo ao Governo do Estado

O prefeito André Lemos acompanhou a visita do vice-governador do Estado Rodrigo Garcia no sábado, 28/08, em Presidente Venceslau. Rodrigo Garcia também esteve em Teodoro Sampaio e Mirante do Paranapanema.

André aproveitou o momento para solicitar apoio do Governo do Estado, através do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e da Patrulha Rodoviária, na execução das obras do trevo de acesso ao Conjunto Habitacional Florindo Tabachi (Dracena K), localizado às margens da Rodovia Engenheiro Byron de Azevedo Nogueira.

O chefe do executivo justificou o pedido, pelo fato de o conjunto ter 300 unidades habitacionais concluídas. “Ressaltamos a urgência do nosso pedido, haja vista que a Rodovia Byron de Azevedo liga Dracena ao município de Ouro Verde e também é acesso à Penitenciária de Dracena, sendo assim detém um movimento considerável e com a inauguração do conjunto, certamente será uma via de alta periculosidade, devido ao grande fluxo de veículos”, explicou o prefeito afirmando sua preocupação em proporcionar segurança aos moradores do conjunto e demais transeuntes que passam pelo local.

O prefeito André afirmou que está sendo estudada uma data para que representantes do Governo do Estado venham a Dracena inaugurar as casas do Dracena K, a creche que está em fase de conclusão no Jardim Santa Clara e o Centro de Convivência do Idoso (CCI), no Jardim Brasilândia.