Flórida vacina adolescentes de 14 e 15 anos contra a Covid-19 a partir de quinta-feira

A Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Saúde inicia a partir de quinta-feira, dia 2 de setembro, a vacinação contra a Covid-19 para adolescentes de 14 e 15 anos, sem comorbidades.

A Prefeitura lembra ainda que para se imunizar é obrigatório que o jovem esteja acompanhado de um responsável e apresente RG, CPF e CNS.

A vacinação acontece em todas as unidades básicas de saúde do município.

Em Flórida Paulista, segundo informações do Programa de Imunização do Governo do Estado de São Paulo, 64,75% da população já foi imunizada com a vacina contra a Covid, sendo 9.576 pessoas com a primeira dose, 4.945 com a segunda dose e outras 279 com a dose única.

“Vacina Contra a Fome”

Aqueles que quiserem contribuir de forma voluntária com a “Campanha Vacina Contra as Fomes” podem fazer suas doações em qualquer ponto de coleta.