JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeito Pinatto assina convênio do Rotas Rurais

O Rotas Rurais é um projeto que leva mais competitividade para o agro paulista, e segurança para o campo através do endereçamento da zona rural, contando com mapas da geolocalização de estradas e propriedades rurais no âmbito do Programa Rotas Rurais, é desenvolvido por meio de parceria entre a Secretaria de Agricultura, Abastecimento Estadual e o Google.

De acordo com o prefeito Osmar Pinatto, a iniciativa pioneira do governo de São Paulo complementa a proposta do PDM – Plano de Desenvolvimento Municipal em se fazer o mapeamento com placas de identificação das estradas e bairros, o que facilitará a localização das propriedades, das estradas e entrada da propriedade, dando acesso aos serviços de saúde, educação, segurança, comércio e transportes nas áreas rurais será facilitado, uma vez que as propriedades e as estradas podem ser encontradas no Google e Waze.

É a inclusão efetiva da área rural no mapa local e do estado de São Paulo.

Aproveitamos o encontro com o vice-governador Rodrigo Garcia e o deputado Mauro Bragato(PSDB), para reforçar o nosso pedido de pavimentação asfáltica entre Junqueirópolis e Dracena.