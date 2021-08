São Paulo atinge 50 milhões de doses aplicadas da vacina contra a Covid-19

Durante a manhã desta segunda-feira, 30, o estado de São Paulo ultrapassou a marca de 50 milhões de doses aplicadas contra o coronavírus. Nesta tarde, o Vacinômetro, plataforma disponibilizada pelo governo João Doria (PSDB), marca 50.264.007 de vacinas aplicadas desde 17 de janeiro.

Segundo nota da Secretaria Estadual da Saúde, “considerando somente os adultos, a proporção de pessoas que recebeu pelo menos uma dose deve chegar a 98% hoje [segunda]”, diz o trecho. “Mais de 47% das pessoas com 18 anos ou mais já completou o esquema vacinal”.

De acordo com o Vacinômetro desta tarde, 97,56% da população adulta de SP está com pelo menos a primeira dose, 47,85% da população adulta tem esquema vacinal completo, 74,51% da população de SP está com pelo menos uma dose e 36,55% da população geral tem esquema vacinal completo.