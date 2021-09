ADAMANTINA: Prefeitura celebra convênio com a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo

Foi firmado no início da tarde de segunda-feira (30), um convênio entre a Prefeitura de Adamantina e a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo para que seja implementado no município o Programa Cidadania no Campo – Rotas Rurais.

O objetivo da ação é fazer o intercâmbio das informações visando promover a identificação das vias e estradas rurais bem como a localização das unidades de produção agropecuária (UPA) e demais estabelecimentos que integram o ambiente rural do estado.

A iniciativa tem como foco ainda possibilitar e ampliar o acesso aos serviços públicos essenciais às pessoas que moram nas áreas rurais de Adamantina.

O convênio trará como resultado o mapeamento e a disponibilização das informações na internet sobre as estradas rurais e das propriedades, dos mapas abertos e as rotas viárias que dão acesso às chácaras, sítios, fazendas, entre outros, que existem em Adamantina.