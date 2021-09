Doria anuncia calendário para terceira dose em SP; veja datas

O governador João Doria (PSDB-SP) divulgou hoje o calendário para a aplicação da terceira dose contra a covid-19 em São Paulo. A partir da próxima segunda-feira (6), terão acesso às doses adicionais da vacina os idosos acima de 90 anos.

O anúncio da terceira dose foi feito na semana passada pelo governo paulista, porém sem revelar detalhes.

No total, 7,2 milhões de pessoas serão contempladas com a dose adicional. Para a primeira etapa, com idosos acima de 90 anos e imunossuprimidos, são 1 milhão de doses.

Veja o calendário:

De 6 a 12 de setembro: 90 anos ou mais

13 a 19 de setembro: 85 a 89 anos

20 a 26 de setembro: 80 a 84 anos e imunossuprimidos

27 de setembro a 3 de outubro: 70 a 79 anos

4/10 a 10 de outubro: 60 a 69 anos

Para os idosos, a única exigência é que tenha tomado a segunda dose há pelo menos seis meses, o que contempla os vacinados em janeiro e fevereiro.

Para os imunossuprimidos, a exigência é diferente. Em vez de seis meses, eles têm de ter tomado a segunda dose ou dose única há pelo menos 18 dias. São considerados imunossuprimidos os transplantados, pacientes em hemodiálise, quimioterapia, Aids, entre outras pessoas em alto grau de imunossupressão.