DRACENA: Administração Municipal planeja revitalização do Centro Olímpico

O Centro Olímpico Paulo Tahara, localizado na Vila Barros, em Dracena, encontra-se em situação de abandono. Um local que já serviu de palco para grandes competições, entre outros eventos, como a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, necessita de total revitalização.

O prefeito André Lemos esteve no sábado passado, dia 28/08 lá ao lado do secretário de Infraestrutura, Assuntos Viários, Habitação, Ademar do Gesso e gravou um vídeo para apresentar como está a situação atual do local. O vídeo está publicado na página do facebook do prefeito. Nas imagens nota-se todo abandono e grande parte da estrutura danificada pela força do tempo e da natureza.

Também pôde ser percebido que o Centro Olímpico estava sendo ocupado por moradores de rua, porque havia colchões, cobertores, fezes humanas. O prefeito informou que os moradores de rua que ocupavam o local foram retirados na semana passada.

André disse que a administração municipal está propondo algumas mudanças para o local, um planejamento de revitalização do estádio. “Temos a ideia de trazer o Tiro de Guerra para uma área anexa do Centro Olímpico, que fica em frente à Delegacia Seccional da Polícia Civil”.

O prefeito falou que é uma área de cerca de 6.600 metros quadrados sem utilização. “Nosso objetivo é construir novas instalações para o TG, porque as atuais são muito antigas, necessitam de reforma, ao invés de gastarmos dinheiro com a reforma iremos construir um novo, e muito mais moderno e podendo usar a área onde hoje está o Tiro de Guerra para outra função”.

A construção da nova sede do TG consta das ações do Plano Plurianual Municipal (PPA) para ocorrer em 2022, no valor de R$ 700 mil.

O chefe do executivo dracenense explicou que os atiradores do TG e o sargento poderiam zelar pelas instalações também do Centro Olímpico. “Os atiradores usariam a estrutura para treinar no próprio estádio”.