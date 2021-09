FLÓRIDA: Diagnosticado com câncer, pai de 4 filhos pede ajuda para manter tratamento

Após ser diagnosticado com câncer, o floridense Claudio Neves Pereira, 34 anos de idade, iniciou uma campanha para arcar com as medicações do tratamento e também nas despesas de sua casa.

Segundo informou Suelen que é esposa de Claudio ao jornalismo Folha Regional, a descoberta da doença que no início apresentou dores e estava sendo tratada como gastrite, só ocorreu após a realização de exames de endoscopia e biópsia que apontaram o câncer no estômago.

Desde então, passados cerca de 30 dias, Claudio necessita ser acompanhado por constantes consultas médicas e nesta quarta-feira (1) foi internado em Marília.



COLABORE VOCÊ TAMBÉM

O casal está desempregado e com a doença que afetou Claudio, o pai de família ficou impossibilitado de trabalhar.

A colaboração pode ser feita com a aquisição de uma rifa que vai contemplar o ganhador com uma cesta de chocolate e um bolo.

As doações também podem ser feitas em qualquer valor através de PIX para o número de telefone: (18) 998014884 em nome de Claudio Neves Pereira. Outros tipos de doações também podem ser comunicadas pelo mesmo número de telefone do PIX acima.