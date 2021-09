FLÓRIDA: Médico ortopedista contratado pela Prefeitura inicia atendimento no Centro de Saúde

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista através da Secretaria Municipal de Saúde contratou uma empresa para prestação de serviços médicos na especialidade de ortopedia para atendimento ambulatorial no Centro de Saúde II Dr. Antônio Giancursi.

A contratação de um ortopedista é uma antiga reivindicação da população floridense e agora terá um profissional especializado.

De acordo com o contrato firmado entre a empresa acordada com a Prefeitura prevê o atendimento duas vezes por mês, sendo que a cada atendimento será de até 20 pacientes, totalizando 40 pacientes por mês no Centro de Saúde II.

O médico ortopedista dr. Fábio Pinto iniciou o atendimento a comunidade floridense.

Na oportunidade foi recebido pelo vice-prefeito Sidnei Gazola, secretário municipal de Saúde, Aguinaldo Adelino de Carvalho e equipe do Centro de Saúde II.

O secretário municipal de Saúde, Aguinaldo Adelino de Carvalho, ressaltou que esta conquista visa garantir o atendimento da população floridense no Centro de Saúde de Flórida Paulista que anteriormente tinha que se deslocar para outros centros médicos.