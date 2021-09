Homem é preso pela Polícia Militar após ameaçar mãe e filha com facão

A Polícia Militar prendeu um homem em flagrante pelo crime de violência doméstica. O fato ocorreu no começo da madrugada de hoje, em uma residência no Parque das Palmeiras, em Lucélia.

Conforme o 25º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) recebeu o chamado às 0h05. Os policiais foram ao endereço e apuraram que houve uma discussão entre um casal, e que ao intervir na situação, a filha da mulher acabou ferida.

De acordo com a PM, a mulher de 41 apresentava escoriação no pé direito e reclamava de dor no braço esquerdo.



Já a filha, 12 anos, estava com um corte na mão esquerda e hematomas nos braços.

Por sua vez, o acusado de agredir as mulheres, 37 anos, apresentava hematomas no rosto, cabeça e nos braços. Segundo a polícia, o homem usou um facão para ameaçar as vítimas.

Devido ao flagrante foi dado voz de prisão pelo crime de violência doméstica. O acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil onde permaneceu preso, no aguardo da audiência de custódia.