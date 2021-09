JUNQUEIRÓPOLIS: SEBRAE-SP dá início ao Programa de Desenvolvimento Local para empreendedores

A terça-feira (31), foi marcada pelo lançamento do Programa SEBRAE Desenvolvimento Local, acontecido no CEFE – Centro de Formação Educacional Professor José Roberto de Souza em Junqueirópolis.

Para o acontecimento vieram de Presidente Prudente o gerente regional do Sebrae José Carlos Cavalcante e a consultora Selma Luz, Francisco Torturello (Xycão) da Secretaria de Desenvolvimento Regional – SP, Jota Junior do Centro Regional do Trabalho da Secretaria de de desenvolvimento econômico – SP, Kleber Bragato assessor do deputado Mauro Bragato(PSDB), os quais foram recepcionados pelo prefeito Osmar Pinatto, presidente da câmara Neto Furini, vereadores e diretores municipais.