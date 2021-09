Motociclista fica ferido em acidente na SP-294

Na manhã desta quarta-feira o condutor de uma motocicleta trafegava pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros no sentido de Tupã para Herculândia, quando nas imediações da AABB acabou sendo atingido lateralmente por um veículo EcoSport que trafegava no mesmo sentido e direção.

O motociclista foi projetado ao solo sofrendo diversas escoriações, e foi socorrido pela Unidade de Suporte Avançado da Concessionária Eixo, com suspeita de fratura na clavícula para Santa Casa de Tupã.

A Polícia Militar de Herculândia esteve no local para auxiliar na sinalização, e na sequência a Polícia Militar Rodoviária esteve no local para registro do boletim de ocorrência. Equipes da Eixo auxiliaram na sinalização.