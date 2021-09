SP atinge hoje 50% da população adulta com ciclo vacinal completo contra a COVID-19

O Governador João Doria anunciou, nesta quarta-feira (1), que o Estado de SP atingirá, nas próximas horas, a metade de toda a população adulta vacinada contra a COVID-19. Mais de 17,5 milhões de pessoas com mais de 18 anos já completaram o ciclo vacinal, tendo recebido as duas doses ou a vacina de dose única. A marca de 50% de adultos vacinados representa avanço importante no enfrentamento da pandemia em todo estado.

“Neste momento estamos com 49,5% da população adulta com esquema vacinal completo. É o estado que mais vacina no Brasil e São Paulo vacinou mais do que muitos países do primeiro mundo. Isso é um orgulho para a ciência, a medicina e a saúde pública do Brasil, e especificamente de SP”, destacou Doria.

Dados extraídos do Vacinômetro do Governo de SP apontavam, às 12h50 desta quarta-feira, um total de 17.502.259 pessoas com o ciclo vacinal completo nos 645 municípios de SP. No total, 16.355.866 pessoas foram imunizadas com duas doses da vacina e mais 1.146.393 cidadãos receberam o imunizante de dose única. Juntos, eles representam 49,5% da população adulta em todo estado. A previsão é de que, nas próximas horas, o Estado atinja 50% de imunização dos adultos.