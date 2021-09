ADAMANTINA: Prefeitura assina termo de adesão ao Programa Sebrae-SP de Desenvolvimento Local

Na manhã de segunda-feira (31), a Prefeitura de Adamantina firmou o termo de adesão ao Programa Sebrae-SP de Desenvolvimento Local (PDL).

A assinatura contou com a presença do prefeito Márcio Cardim, do gerente do Sebrae de Presidente Prudente, José Carlos Cavalcante, da vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”, secretários municipais e representantes da de diversas entidades que compõem o projeto que são: Sincomércio, Sindicato Rural, Câmara Municipal, entre outros.

O prefeito Márcio Cardim afirmou que a formalização do termo de adesão veio em uma hora propícia, pois o município está investindo em ações voltadas à geração de emprego e renda, por meio da implantação de um distrito industrial que oferecerá 170 lotes.

“Além disso, vamos encaminhar um projeto de lei para Câmara Municipal com o objetivo de criar uma secretaria voltada ao desenvolvimento da indústria e do comércio”, diz.

Já o gerente do Sebrae de Presidente Prudente, José Carlos Cavalcante, comenta que Adamantina é um município pujante. “Podemos perceber que Adamantina está trilhando o caminho certo e com a parceria teremos uma série de ações com a Prefeitura”, assegura.

O SEBRAE terá quatro papéis voltados ao desenvolvimento do município que são: alavancar as oportunidades, mobilizar recursos e tecnologias, provocar soluções e estimular e defender o empreendedorismo.

O programa traz como diferencial para a cidade a atuação de forma articulada e coordenada, a possibilidade de mensurar a melhoria e os resultados, o planejamento das ações e os núcleos engajados por Adamantina que já estão trabalhando

Sobre o PDL – O objetivo do Sebrae – SP com a implantação do programa é disponibilizar às micro e pequenas empresas programas técnicos, projetos e atividades que fomentem o comércio local e, ainda, potencialize a vocação regional, mas sem deixar de lado a recepção a novos negócios.

Com essa ação, o Programa Sebrae -SP de Desenvolvimento Local espera fazer com que as empresas tenham tanto a sua competitividade elevada como o faturamento e, ainda, possibilitar que os custos sejam reduzidos.

A iniciativa visa também impactar de forma positiva na geração de postos formais de trabalho e na formalização dos empreendedores que existem em Adamantina.