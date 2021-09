SP: Programa que pagará R$ 1 mil a alunos do ensino médio abre inscrições

As inscrições para o Bolsa do Povo Educação, incentivo do governo de São Paulo para manter estudantes vulneráveis do ensino médio da rede estadual nas escolas, começam hoje. O benefício prevê o pagamento de R$ 1 mil ao ano para os estudantes e visa a permanência deles nas escolas, evitando a evasão escolar.

Segundo o governo do estado, “programa é um braço do Bolsa do Povo Educação, criado pelo Governo de São Paulo para auxiliar as famílias a superarem os desafios educacionais e financeiros provocados pela covid-19. Por meio do novo benefício, o governo pretende manter os jovens do ensino médio na escola, estimulando a participação nas atividades escolares e, consequentemente, melhorando a aprendizagem.”

O governo, que anunciou o programa no dia 19 de agosto, divulgou o investimento de R$ 400 milhões, com aportes de R$ 100 milhões em 2021 e R$ 300 milhões em 2022, por parte do estado de São Paulo no programa de benefício social.

Como se inscrever e qual o prazo?

Os interessados a concorrerem ao benefício podem se inscrever no site do Bolsa do Povo no período de hoje até o dia 13 de setembro.

Quem pode se cadastrar?

Os estudantes que estão matriculados regularmente no ensino médio ou no 9ª ano do ensino fundamental, ambos da rede estadual de ensino.

Para a inscrição também é preciso estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único), registro do governo para o acesso de famílias pobres aos benefícios sociais oferecidos no estado. O cadastro no CadÚnico pode ser feito nos CRAs (Centros de Referência de Assistência Social) ou em postos de cadastramento na sua região.

O pagamento será feito preferencialmente para alunos do ensino médio que se enquadrem nos critérios. Depois de inscrever todos nessa situação, alunos do 9º ano também poderão ser contemplados.