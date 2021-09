Acidente entre dois veículos é registrado na SP-294 em Flórida Paulista

Uma colisão entre dois veículos ocorrida na tarde desta quinta-feira (2), na altura do km 607 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294) em Flórida Paulista, mobilizou equipes da Polícia Rodoviária e o Resgate da EixoSP.

Segundo a versão apresentada à Polícia Rodoviária e que consta no boletim de ocorrência, o condutor de um veículo VW Gol tentava cruzar a pista na altura da represa da “Mata da Santana” e ao adentrar na via ocorreu a colisão com um GM Agile que seguia na rodovia no sentido Pacaembu / Flórida Paulista.



No Gol estavam o condutor, a esposa e outro homem. No interior do veículo havia um cachorro.

O condutor do Gol informou que tinha como destina uma propriedade rural do Bairro Quebra Coco.

Já no Agile, seguiam apenas a condutora que também levava um cachorro e que retornava de uma consulta em um médico veterinário.

Os dois veículos pararam no meio da faixa de rolamento da rodovia e apesar do susto e danos materiais em ambos os veículos, com maiores estragos no Agile, não houve feridos.



A Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência como acidente de trânsito sem vítima.

O boletim de ocorrência seria enviado para a Polícia Civil que deve abrir um inquérito para apurar as causas do acidente, porém, os motoristas entraram em acordo no local dos fatos para o ressarcimento de danos e eventuais custos do sinistro.