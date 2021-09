Duas pessoas são flagradas com drogas pela Polícia Militar

A Polícia Militar de Dracena apreendeu um menor de 16 anos e prendeu um homem de 26 anos pelos crimes de ato infracional de tráfico de entorpecentes e corrupção de menores.



O flagrante ocorreu na tarde de ontem (2) no Jardim Brasilândia após a equipe em patrulhamento receber a denúncia de que três indivíduos estariam vendendo drogas na frente de uma casa.



Com a chegada da viatura ao local, dois indivíduos não obedeceram a ordem de parada e entraram no corredor da residência onde o menor jogou uma sacola plástica no chão. O maior também foi visualizado o momento em que o homem dispensou um objeto na residência ao lado que é desabitada.



Na sacola dispensada pelo menor, os policiais localizaram sete porções de crack de tamanho grande. Já no interior da residência, foi localizado no guarda-roupa um pote com dezoito porções da mesma droga.



Ainda na sacola jogada na residência desabitada pelo maior, foram localizadas cinco porções de cocaína e uma porção de crack fragmentada.



Ambos receberam voz de prisão e apreensão e permaneceram detidos à disposição da Justiça.