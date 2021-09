FLÓRIDA: Sindicato Rural faz a segunda entrega de cestas básicas ao Fundo Social

O Sindicato Rural de Flórida Paulista realizou a segunda entrega ao Fundo Social Municipal de cestas de alimentos confeccionadas com as doações recebidas através do Projeto “AlimentAÇÃO” que está arrecadando alimentos para as famílias carentes do município.

As doações de gêneros alimentícios não perecíveis feitas pela população na própria sede do sindicato foram destinadas ao Fundo Social Municipal, que por sua vez, encarregou-se de distribuí-las para as famílias cadastradas.

Além das doações recebidas da população, o Sindicato Rural também obteve donativos vindos dos agricultores e produtores rurais de Flórida Paulista.

A iniciativa tem o apoio do Senar, Faesp e Sebrae e a parceria da Prefeitura Municipal.

Aqueles que tenham interesse em colaborar com a ação solidária, também podem fazer suas doações entrando em contato com o Sindicato Rural através do telefone (18) 3581-1599 de segunda à sexta-feira em horário comercial.

A sede da entidade fica na avenida José Fróio, ao lado de Borges Materiais para Construção.