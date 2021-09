Homem é preso após disparar arma de fogo na rua e atingir outro de raspão no braço

Um homem de 65 anos de idade foi preso na manhã de ontem (2) em Junqueirópolis por porte e disparo de arma de fogo.



Segundo a Polícia Militar, um homem de 28 anos de idade acionou a equipe no Jardim Alvorada e informou que havia se desentendido em data anterior com um homem e seu filho e ainda que na ocasião, encontrou-se com o mesmo na via pública onde passaram a conversar sobre o ocorrido.



O homem então teria sacado uma arma que estava na cintura e apontado para a direção da vítima que para não ser atingida saiu correndo, mas que acabou sendo atingida de raspão no braço direito.

A equipe policial se deslocou até a residência do homem e o localizou no meio da rua.



Ele foi abordado e nada de ilícito foi localizado em sua posse. Durante a conversa com os policiais, ele informou que realmente havia se envolvido em uma briga com a vítima alguns dias atrás e que desde então passou a andar armado por estar com medo das ameaças do mesmo e ainda confessou o disparo.



A arma havia sido jogada no telhado e estava carregada com seis cartuchos e mais duas munições intactas. A munição deflagrada foi jogada dentro da caminhonete do autor que relatou que havia comprado a arma em Campinas.



Foram apreendidos o revolver calibre 32, oito munições intactas e o cartucho deflagrado.

O homem foi levado para o Plantão Policial onde permaneceu detido à disposição da Justiça.