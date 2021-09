Acidente entre motocicleta e carro mata jovem

Conforme informações da Polícia Militar Rodoviária, que foi acionada por volta das 3h30, foi uma colisão lateral entre a motocicleta e um carro. Ainda não se sabe o que provocou a batida no km 47,600.

O motociclista foi levado em estado considerado grave à Santa Casa local pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu às lesões. O hospital confirmou a morte do jovem.

Já o condutor do carro fugiu do local do acidente, segundo a polícia.