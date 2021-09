Caminhoneiro morador da região morre atropelado em Goiânia

Um atropelamento em Goiânia (GO), no início da tarde desta quinta feira dia, dia 2, resultou na morte do motorista Cláudio Serrano, 43 anos, que morava em Tupã. O caminhoneiro, que já morou em Herculândia, trabalhava com uma carreta de propriedade de um morador da cidade vizinha a Tupã.

Informações são de que a vítima estaria atravessando uma avenida a pé e, em um cruzamento, foi atropelada por um veículo Corolla. Devido impacto o caminhoneiro foi arremessado para o outro lado da via pública e foi novamente atropelado, desta vez por uma Saveiro.

O caminhoneiro sofreu ferimentos gravíssimos e, segundo o Corpo de Bombeiros, faleceu no local do acidente.





A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia informou que os condutores dos veículos envolvidos permaneceram no local e fizeram o teste de bafômetro, cujos resultados foram negativos. “Será instaurado inquérito policial na delegacia especializada para apurar os fatos e circunstâncias do acidente”, revelou a delegada Maíra Bicalho.

O corpo de Cláudio Serrano está sendo transladado para Herculândia, onde será velado no velório municipal e sepultado no cemitério da mesma cidade.