FLÓRIDA: Com novos casos de Covid-19, Saúde pede que a população evite aglomerações

A Secretaria Municipal de Saúde de Flórida Paulista está fazendo um alerta devido o registro de novos casos de Covid-19 no município.

Flórida Paulista estava há cerca de duas semanas sem registrar casos da doença, porém, nesta semana houveram notificações de pessoas com o vírus o que fez com que o sistema de saúde entrasse em alerta para o risco de uma nova disseminação do vírus.

O pedido e orientação da Secretaria Municipal de Saúde é de que os munícipes respeitem o distanciamento social, evitem aglomerações e não promovam festas, eventos e os tradicionais churrascos envolvendo familiares e amigos.



O uso de máscaras e higienização com álcool em gel continuam sendo obrigatórios em todas as dependências do município.

Outro fator preocupante é o feriado prolongado, onde as pessoas costumam receber visitas de parentes, inclusive os vindos de outras cidades.

“É muito importante que continuemos fazendo a nossa parte no combate ao Covid-19. A pandemia ainda não acabou e pode fazer ainda mais vítimas fatais”, destacou o secretário de saúde Aguinaldo Adelino Carvalho.