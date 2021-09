FLÓRIDA: Dezenas de ipês são arrancados pela concessionária da rodovia no trevo

O jornalismo do Folha Regional recebeu na semana passada denúncia da supressão de pés de ipê em fase de crescimento e que já estavam embelezando o trevo de Flórida Paulista na época da florada, entre elas, a espécie amarela.

Tal ação teria sido cometida pela empresa concessionária Eixo SP, responsável pela cobrança do pedágio e administração da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294).

A nossa equipe de reportagem esteve no local e constatou a devastação causada que resultou em dezenas de pés de ipê arrancados, cujos vestígios da ação ainda permanecem no local com galhos e folhas jogados às margens da via.

Todo o trabalho de plantio, cultivo e manutenção das mudas teve início há cerca de dois anos em uma parceria do Instituto Retribuir com a Prefeitura Municipal através das Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente e foi fruto inclusive de doações de recursos financeiros do grupo “Floridenses do Brasil” para custear a aquisição de mudas, insumos e o pagamento da equipe de jardinagem.

Vale destacar que não é a primeira vez que a empresa promove a destruição de pés de ipê no local, uma vez que em outra ocasião, durante a roçagem, vários exemplares foram suprimidos e não se regeneraram, fazendo com que os envolvidos promovessem o plantio destas novas mudas que desta vez foram arrancadas em sua totalidade.

Desta forma, o projeto de jardinagem e embelezamento do trevo de Flórida Paulista idealizado e executado pelo Instituto Retribuir com apoio da Prefeitura Municipal foi totalmente destruído, desperdiçando dinheiro doado pelos integrantes do grupo, além do tempo de trabalho de quase dois anos.

POLÍCIA AMBIENTAL FOI COMUNICADA

Em contato com a Polícia Ambiental de Dracena, a reportagem do jornal e site Folha Regional foi informada de que o Pelotão de Dracena está ciente do fato através de uma denúncia de um cidadão floridense e que uma patrulha deve comparecer no local para avaliar a situação.

O Folha Regional segue acompanhando a situação e na busca de respostas para a ação que gerou grande revolta e indignação por parte da população.