Verstappen festeja vitória em casa no GP da Holanda de Fórmula 1

O piloto holandês Max Verstappen venceu neste domingo (5) o Grande Prêmio da Holanda e tomou a liderança do Campeonato de Pilotos da Fórmula 1 diante de um exército de torcedores que celebraram o triunfo do herói nacional com bandeiras na arquibancada.

O piloto da RBR, de 23 anos, dominou a prova desde a largada, o primeiro GP na Holanda em 36 anos, e terminou a corrida com pouco mais de 20 segundos de vantagem sobre o heptacampeão mundial da Mercedes, Lewis Hamilton.

Valtteri Bottas, companheiro de equipe finlandês de Hamilton, fechou o pódio e chegou ao terceiro lugar na tabela do campeonato.

Hamilton ganhou um ponto de bonificação pela volta mais rápida da prova, mas Verstappen agora lidera o campeonato com 224,5 pontos contra 221,5 de Hamilton.

A vitória foi a sétima de Verstappen em 13 corridas, faltando nove para o final da temporada, e acabou em uma grande festa no circuito localizado à beira de uma praia.