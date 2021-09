OSVALDO CRUZ: Prefeitura abre inscrições para processo seletivo

A Prefeitura do município de Osvaldo Cruz abriu no último dia 28 de agosto inscrições para o processo seletivo 01/2021 para a contratação de profissionais para trabalhar em caráter temporário, com prazo certo e determinado pelo período de oito meses.

As oportunidades são para as seguintes funções: monitor de apoio pedagógico; monitor de apoio as atividades esportivas; monitor de apoio as atividades artísticas; monitor de apoio à saúde e qualidade de vida; monitor de apoio às atividades ambientais; professor de Educação Básica I PEB I (Educação Infantil); professor de Educação Básica I – PEB I (Ensino Fundamental); professor de Educação Básica II – PEB II (educação física); professor de Educação Básica II – PEB II (inglês); professor de Educação Básica II (artes); professor de Educação Básica II (educação ambiental); monitor de apoio a educação inclusiva; professor de educação básica II; educação especial/inclusiva – deficiência auditiva – (libras); monitor de apoio a informática educacional; professor de educação básica II (informática educacional) e monitor de transporte escolar.

O processo seletivo terá uma prova escrita e objetiva de caráter classificatório e eliminatório. As provas serão realizadas em Osvaldo Cruz.

As inscrições serão realizadas pela internet no endereço eletrônico www.omniconcursospublicos.com.br até o próximo dia 14 de setembro.

As avaliações serão por prova objetiva de múltipla escolha com 20 questões e com duração de três horas no dia 10 de outubro em Osvaldo Cruz/SP.

Os locais serão divulgados no dia 5 de outubro no site www.omniconcursospublicos.com.br.

O processo seletivo é válido para contratação emergencial e temporária por oito meses.