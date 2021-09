Pneu de caminhão solto mata homem na rodovia SP-294

Um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu na manhã desta terça-feira (7), em um acidente na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) em Marília.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o pneu de um caminhão, que transitava no sentido Oriente a Vera Cruz, se soltou e atingiu um carro que seguia no sentido contrário.

O incidente aconteceu perto do pontilhão que dá acesso às universidades, próximo do Univem. O motorista do automóvel não resistiu e morreu.

A polícia e a concessionária que administra a rodovia estão no local. A perícia foi acionada. O Marília Notícia acompanha o caso.