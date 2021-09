Acidente envolve três veículos na SP-294

Um acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (8) no km 601+400 metros da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294) próximo da Fazenda Jacutinga entre Flórida Paulista e Adamantina envolveu três veículos e resultou em vítimas leves.

Uma caminhonete GM S10 seguia nos sentido Adamantina / Flórida Paulista quando por motivos desconhecidos perdeu o controle e avançou na canaleta localizada na margem da rodovia e acabou colidindo em um poste dotado de equipamentos de internet.



Ao perceber o acidente, a condutora de um veículo VW Gol reduziu a velocidade, momento em que houve a colisão traseira com um GM Spin que também seguia na mesma direção.

Tanto a caminhonete quanto o Gol têm placas de Flórida Paulista. Já a Spin com placas de Lucélia.

Segundo a Polícia Rodoviária que atendeu a ocorrência, ficaram feridos: o motorista da S10 (leve), a condutora do carro, sua filha (bebê) e sua mãe (sem ferimentos aparentes, mas passaram por atendimento médico).

Na Spin estavam um homem e uma mulher que apesar do susto, não ficaram feridos e permaneceram no local do acidente.





Momentos antes da postagem desta reportagem, nossa equipe de jornalismo falou com o irmão do condutor da S10.

Ele informou que o irmão teve um mal súbito no momento do acidente.

“Ele está bem, passou por atendimento médico e exames e segue em observação na Santa Casa de Flórida Paulista”, disse Sócrates Adalberto da Costa.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Adamantina e da EixoSP estiveram no local para prestar suporte para as vítimas.

O boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária. A Polícia Científica vai apontar as causas do acidente.