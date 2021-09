Caminhonete tomba após atingir estabelecimentos comerciais em Flórida Paulista

Uma caminhonete tombou após atingir dois estabelecimentos comerciais em Flórida Paulista na manhã desta quarta-feira (8).

Segundo informações obtidas pela reportagem do jornal e site Folha Regional no local do acidente junto à Polícia Militar, o veículo conduzido por uma mulher, estava estacionado em uma vaga de 45º, em frente a um estabelecimento comercial em que funciona um provedor de internet na Avenida Presidente Vargas, próximo ao Terminal Rodoviário.



Uma testemunha relatou aos policiais que a condutora havia entrado no veículo e percebeu quando ele avançou na calçada e atingiu um totem da empresa e em seguida voltou em marcha ré, atingiu placas de identificação da via, as paredes e a porta de vidro de uma empresa do outro lado da rua onde tombou e colidiu na lateral de um carro que estava estacionado.



Também durante o ocorrido, testemunhas informaram que ouviram um barulho muito alto de engrenagens vindo da caminhonete, o que pode indicar uma falha mecânica ou pane como fator causador do acidente.



A condutora permaneceu no interior do veículo retida e foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia pelo Corpo de Bombeiros de Adamantina.

Ela passou por atendimento médico e exames e em seguida foi liberada.

Momentos antes da postagem desta notícia a nossa reportagem entrou em contato com a família que informou que apesar do susto, a vítima passa bem e se recupera do ocorrido.

A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência. As causas do acidente serão apuradas.