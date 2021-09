FLÓRIDA: Prefeitura adquire novo aparelho de Raio X para a Santa Casa

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista acaba de adquirir através de licitação um novo aparelho de Raio X que será destinado para atender a população floridense na Santa Casa de Misericórdia.

Para a aquisição deste conjunto radiológico do tipo Raio X, foi viabilizada uma verba no valor de R$ 150 mil pelo deputado estadual Vinicius Camarinha, atendendo solicitação do prefeito Wilson Fróio Júnior.

De acordo com o prefeito Fróio, a verba viabilizada pelo deputado Vinícius Camarinha foi destinada através de emenda parlamentar junto a Secretaria da Saúde do Governo do Estado, proposta para aquisição de equipamentos.

Através do processo de licitação, a empresa Tatiana Mateu Maritan Okamura da cidade de Marília apresentou a melhor proposta para a Prefeitura Municipal no valor de R$ 148.960,00.

Com o processo de licitação homologado agora a administração municipal fica no aguardo da entrega do equipamento que deve ocorrer nas próximas semanas e após será instalado na Santa Casa.

O prefeito Fróio agradeceu o deputado Vinicius Camarinha por atender mais este pedido em favor da população floridense. “Trata-se de um equipamento que deverá beneficiar toda a população floridense que precisa diariamente de atendimento na Santa Casa de Flórida Paulista”, finalizou o prefeito.