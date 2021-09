IRAPURU: Prefeitura inicia recape asfáltico

A Prefeitura Municipal de Irapuru deu início nesta semana ao recapeamento asfáltico das ruas Estado do Acre e Amazonas.

De acordo com a Prefeitura, o maior bairro da cidade, que abrange diversos empreendimentos da CDHU, nas últimas semanas além do tão esperado recapeamento, tem recebido obras de revitalização na região do ginásio de esportes e obras de saneamento com a substituição de mangueiras por canos de PVC.

Nesta etapa de recapeamento serão beneficiados nos próximos dias trechos das seguintes ruas: rua Amazonas; rua Estado do Acre; rua Sabiá; rua Bandeirantes; rua Carlos Gomes; rua Borba Gato; rua Cantores do Ébano; avenida Alécio de Souza Machado; rua 7 de Setembro; avenida Euclides da Cunha e rua São Paulo.