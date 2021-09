Moradores da região morrem em grave acidente com caminhão na Castelo Branco

Dois moradores da cidade de Herculândia morreram na madrugada desta quarta-feira, 08/09, em um grave acidente envolvendo entre uma carreta e um caminhão, na Rodovia Castello Branco, Km 297, treco do município dm Águas de Santa Bárbara.



A Polícia Rodoviária informou que o acidente envolveu um caminhão carregado bandejas de ovos, da empresa Trans Nunes, de Herculândia, que transitava no sentido leste (do interior à capital), e no local do acidente bateu na traseira de uma carreta canavieira, carregada cana-de-açúcar.



Ainda segundo a polícia, o caminhão onde estavam os dois herculandense pegou fogo e os dois ocupantes, Ricardo de Jesus e Guilherme, morreram carbonizados.



Segundo a concessionária que administra a rodovia, os veículos envolvidos, até às 11h30 não tinham sido retirados do local no acidente; a pista seguia interditada com desvio pelo canteiro central da rodovia.





Nas redes sociais, colegas de trabalho lamentaram a morte de Ricardo e Guilherme.

Até o fechamento dessa reportagem ainda não havia previsão divulgada para chegada dos corpos a Herculândia, velório e sepultamento.