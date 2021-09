Flórida vacina adolescentes com 12 e 13 anos contra a Covid nesta quinta-feira

A Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Saúde vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira (9) adolescentes de 12 a 13 anos sem comorbidades.

A imunização ocorre nas unidades básicas de saúde das 7h às 11h e das 13h às 19h.

Segundo o secretário municipal da Saúde, Aguinaldo Carvelho, os jovens devem apresentar documento com foto, além de irem acompanhados pelo pai/mãe e ou responsável.

A vacinação ocorre nas seguintes unidades de saúde:

– Centro de Saúde II “Dr. Antonio Giancursi”

– ESF I “Nicolau Gerlack”

– ESF II “José Carlos Machado”

– ESF III “Roberto Florindo”

– PAS do Distrito do Indaiá do Aguapeí

Vale ressaltar que a vacinação no Distrito do Alto Íris ocorre por agendamento.

De acordo com dados do site Vacinômetro, do governo estadual, Flórida Paulista já aplicou 15.231 vacinas. Desse total, 9.815 são 1º dose, outras 5.137 são 2ª doses e 279 doses única.