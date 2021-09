MARIÁPOLIS: Leilão de Gado em prol a Paróquia Imaculada Conceição acontece dia 10 de outubro

Acontece no dia 10 de outubro a partir das 12 horas, no pátio do terminal rodoviário, o tradicional Leilão de Gado e variedades em prol à Paróquia Imaculada Conceição de Mariápolis.

Lembrando que no evento são leiloadas novilhas, carneiros, leitoas entre outros doados por diversas pessoas da comunidade e visitantes.

Na ocasião, também são oferecidos churrasco, pastéis, bolos, bebidas em geral e ainda, barracas de artesanato.

Os interessados em fazer doações podem procurar a Secretaria Paroquial, algum membro dos grupos e movimentos ou diretamente com o padre Jorge.

“É com alegria e muita confiança que anunciamos o tradicional leilão para o dia 10 de outubro. Aproveito o momento para convidar a todos para participarem deste grande evento de caridade, colaborando assim, com as obras de reforma que foram drasticamente paradas pela pandemia”, disse. “Que Nossa Senhora, nossa mãe, abençoe a todos pela generosidade”, finalizou o padre Jorge.

Para mais informações, os telefones são (18) 3586- 1218 ou 99811-8916.