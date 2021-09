Leilão online disponibiliza quase 1 mil veículos apreendidos

No total, segundo o Detran-SP, 990 veículos foram disponibilizados para serem arrematados. Fazem parte do certame de lotes com direito à documentação e em fim de vida útil. Para o arrematante no leilão, o veículo sai quitado, sem nenhuma dívida, já que o valor arrecadado no certame é utilizado pelo departamento justamente para quitar os débitos do proprietário junto ao Estado.