Manifestações de caminhoneiros são registradas no Oeste Paulista

Na Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), em Teodoro Sampaio (SP), a Polícia Militar Rodoviária informou que acompanha o ato. Conforme apurado no local, as entradas de Teodoro Sampaio foram fechadas.

O movimento é pacífico, mas os manifestantes não estão permitindo a passagem de caminhões com outras cargas não-perecíveis ou vazios, bem como de ônibus de indústrias e de usinas daquela região; esses transportes estão retornando para levar os trabalhadores para casa

Os manifestantes estão autorizando a passagem de caminhões com cargas vivas e perecíveis e de veículos de passeio, porém, convidam os condutores desses veículos menores a aderirem ao movimento.



Até as 7h30, aproximadamente 20 caminhões, 5 ônibus, 4 automóveis e 30 pessoas estavam parados nos canteiros e acostamentos do trevo da cidade com o km 0 da SP-563, segundo informou a corporação e o Departamento de Estrada de Rodagens (DER).

Também há movimentação de caminhoneiros às margens da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Prudente. Acompanham a situação equipes da Concessionária (Cart) e da Polícia Rodoviária.

O capitão Daniel Martins, da Polícia Rodoviária, garantiu que não haverá interrupção do tráfego de veículos no corredor da Rodovia Raposo Tavares. Ele disse que a corporação respeita o direito de manifesto, mas que esse direito não se sobrepor ao direito de ir e vir das pessoas.