FLÓRIDA: Polícia Ambiental apura denúncia de corte de ipês pela Eixo SP no trevo

Uma patrulha da Polícia Militar Ambiental de Dracena esteve na tarde da última quinta-feira (9) em Flórida Paulista para apurar a denúncia do corte de dezenas de pés de ipê roxo e amarelo pela concessionária Eixo SP.



A denúncia repercutiu após a veiculação de uma reportagem na edição impressa e site Folha Regional e também gerou grande revolta por parte da população da Cidade Amizade e região pela forma com que foram devastadas as árvores que já estavam em fase de crescimento e apresentavam até mais de um metro de altura, além de embelezar o trevo com a sua florada.



Na ocasião, além da equipe de reportagem do jornal e site Folha Regional, estiveram presentes o secretário de agricultura Cleber Oliveira e o secretário de meio ambiente Odmir Cândido Júnior que acompanharam a inspeção da Polícia Ambiental e ainda cederam todas as informações do projeto paisagístico que vinha sendo desenvolvido pelo Instituto Retribuir em parceria com a Prefeitura Municipal.



A devastação dos pés de ipê foi constatada pela Polícia Ambiental que deve emitir um relatório sobre a visita ao local.



O jornalismo Folha Regional segue acompanhando o caso.