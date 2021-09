FLÓRIDA: Deputado apresenta pedido de recursos para decoração natalina na cidade

O deputado estadual Vinicius Camarinha enviou ofício ao presidente do Fundo Social de São Paulo, Fernando Chucre, solicitando apoio visando a concessão de incentivo à decoração natalina de Flórida Paulista neste final de ano.

Ressaltou o deputado que em anos passados, o projeto “Natal Espetacular” teve como objetivo capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade social em técnicas de artesanato e reciclagem, para a transformação de garrafas pets em enfeites natalinos que foram apreciados não só por moradores, como pelos visitantes que se dirigiram à Flórida Paulista para admirar a decoração e elogiar a iniciativa.

Ainda de acordo com o deputado, face o atual cenário econômico, o município precisa de incentivo financeiro para projetos sociais, a exemplo da decoração natalina.

A presidente do Fundo Social Municipal Nelci Fróio agradeceu o apoio do deputado Vinicius Camarinha e ressaltou a importância do projeto de decoração natalina em Flórida Paulista através dos projetos sociais.