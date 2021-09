JUNQUEIRÓPOLIS: Reativação do trecho Panorama-Bauru foi o tema da reunião entre representante da Rumo e prefeitura

Em Junqueirópolis o representante da Rumo na área de relações governamentais Marcelo Rodrigues, foi recebido na prefeitura pelo prefeito Osmar Pinatto e diretores municipais na sexta-feira(03/09/21).

Na pauta esteve a parceria entre a empresa e prefeitura, com elogios para a iniciativa da administração pelo serviço de limpeza na extensão ferroviária pertencente a concessionária.

O prefeito Osmar Pinatto discorreu sobre a manutenção realizada pelo setor de obras no entorno da linha férrea e o projeto do PDM para “Rota Esportiva Ecológica” de uso múltiplo, com elogios ao anúncio de retomada do transporte ferroviário para região.

Por sua vez Marcelo Rodrigues apresentou os projetos e ações futuras já em andamento pela Rumo, que busca a retomada do transporte ferroviário para região da Nova Alta Paulista.

Destacando que a concessionária realiza levantamentos objetivando a contratação das obras para recuperação do lote Malha Paulista no trecho ferroviário Bauru-Panorama, com investimentos previstos pela Rumo de mais de R$ 6 bilhões”.

As conversas com municípios e associações da região está previsto no caderno de obrigações, o prazo de execução das obras é de 4 anos.