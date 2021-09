LUCÉLIA: Vereador pede informações sobre situação das obras da Praça José Firpo

Em sessão da Câmara Municipal de Lucélia, o vereador Fagner Vinícius Bussi da Silva, apresentou requerimento solicitando à prefeita informações a respeito da situação das obras da praça José Firpo.

No requerimento o vereador pede as seguintes informações: as obras para a conclusão da “praça José Firpo” estão sendo realizadas? Quais as providências adotadas pelo Governo Municipal para cumprir a finalização das obras para a “praça José Firpo”? Qual o volume de recursos investidos até a presente data? Há novas emendas ou recursos, e se há, quais os valores que serão encaminhados para a finalização destas obras? Quais as etapas já concluídas da referida obra? Existe alguma perspectiva para o reinício da obra e término da mesma?

Ressaltou o vereador que a propositura tem o propósito de buscar informações, tendo em vista que os moradores locais e munícipes estão solicitando posicionamento e providências a respeito das obras inacabadas.

“O questionamento se faz necessário para conhecer em detalhamento as iniciativas que o Governo Municipal tomará para concluir a referida obra, justificando ainda a solicitação por ser ato de prerrogativa do Poder Legislativo fiscalizar os atos da administração pública”, justificou o vereador.